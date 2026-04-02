Пашинян рассказал Путину, что такое армянская демократия: "Соцсети на 100% доступны"

Опубликовано: 02.04.2026 08:25 , Обновлено: 02.04.2026

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве рассказал ему, как работает демократия в Армении. Он особо подчеркнул, что в его стране не блокируются соцсети и мессенджеры, а на выборах есть настоящая конкуренция.

«У нас фактически выборы проводятся дважды в год. Выборы в органы местного самоуправления, и они также сильно политизированы, потому что люди там голосуют за или против политических партий в зависимости от результатов наших политических реформ», — рассказал сидящий напротив Путина Пашинян.

Он уточнил, что и в его стране есть те, кто считает, что политики слишком много в жизни граждан.

«То есть многие наши граждане — не так уж много, но есть граждане, которые считают, что в Армении слишком много демократии, но для нас это вопрос принципа», — подчеркнул премьер Армении.

Пашинян особо подчеркнул, что в стране не ограничивают работу интернета. «Наши социальные сети, например, на 100% доступны. Нет никаких ограничений, и многие граждане считают, что этого слишком много», — заявил Пашинян.

«И вообще, если честно, у нас нет участников политического процесса в местах, которые не являются столь отдаленными», — рассказал Путину премьер Армении.

А затем почему-то напомнил, что россияне не имеют права участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что в выборах могут участвовать только граждане, имеющие армянский паспорт. То есть, при всем уважении, лица с российским паспортом, согласно Конституции Республики Армения, не могут быть кандидатами в парламент или на пост премьер-министра, поэтому здесь нет никаких ограничений», — еще объяснил он.

В ходе встречи Пашинян и Путин обсудили также отношения с ОДКБ (Организацией Договора о коллективной безопасности), в том числе и отказ Армении от работы в организации. Также обсуждались вопросы интеграции Армении и последствия возможного сближения страны с Европейским союзом (ЕС).