Лукашенко разрешил белорусам сократить рабочий день и добавил оплачиваемых выходных. Но не для всех
В Беларуси некоторым категориям работников разрешили сократить продолжительность рабочего дня на один час. Такое нововведение в Трудовом кодексе, в числе прочих, содержится в Законе "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", который 29 июня подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Воспользоваться такой возможностью смогут не все белорусы, а только две категории работников:
- родители троих и более детей
- родители ребенка-инвалида
По действующему законодательству таким работникам положен один дополнительный выходной день в неделю. После вступления в силу нового закона его, по желанию работника, могут заменить на сокращение ежедневной работы на один час, сообщили в пресс-службе президента. Подробности станут известны после официального опубликования закона.
У белорусов станет больше оплачиваемых выходных?
Помимо этого, новым законом вводятся дополнительные оплачиваемые выходные. Теперь наниматель обязан будет освобождать работников от работы для прохождения диспансеризации, причём с сохранением среднего заработка. Как пояснили в Администрации президента, количество таких гарантированных оплачиваемых выходных будет напрямую зависеть от возраста работника:
- работникам младше 40 лет будет предоставляться один день раз в три года
- работникам старше 40 лет - один день ежегодно
- женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58 лет – по два дня ежегодно
В июле белорусов ждут большие выходные. А отрабатывать придётся?