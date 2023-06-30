Лукашенко разрешил белорусам сократить рабочий день и добавил оплачиваемых выходных. Но не для всех

💼 Официально

Опубликовано: 30.06.2023 07:22 , Обновлено: 30.06.2023

В Беларуси некоторым категориям работников разрешили сократить продолжительность рабочего дня на один час. Такое нововведение в Трудовом кодексе, в числе прочих, содержится в Законе "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", который 29 июня подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Воспользоваться такой возможностью смогут не все белорусы, а только две категории работников:

родители троих и более детей

родители ребенка-инвалида

По действующему законодательству таким работникам положен один дополнительный выходной день в неделю. После вступления в силу нового закона его, по желанию работника, могут заменить на сокращение ежедневной работы на один час, сообщили в пресс-службе президента. Подробности станут известны после официального опубликования закона.

У белорусов станет больше оплачиваемых выходных?

Помимо этого, новым законом вводятся дополнительные оплачиваемые выходные. Теперь наниматель обязан будет освобождать работников от работы для прохождения диспансеризации, причём с сохранением среднего заработка. Как пояснили в Администрации президента, количество таких гарантированных оплачиваемых выходных будет напрямую зависеть от возраста работника:

работникам младше 40 лет будет предоставляться один день раз в три года

работникам старше 40 лет - один день ежегодно

женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58 лет – по два дня ежегодно

В июле белорусов ждут большие выходные. А отрабатывать придётся?