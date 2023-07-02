Лукашенко разрешил запрещать иностранные СМИ за "недружественные действия"

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Опубликовано: 02.07.2023 07:54 , Обновлено: 02.07.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил изменения Закона "О средствах массовой информации". Теперь деятельность иностранных СМИ на территории страны могут запретить "в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ". О подписании соответствующего указа 1 июля сообщили в Администрации президента.

Как пояснили в пресс-службе Лукашенко, изменения в Законе о СМИ направлены на “совершенствование механизмов защиты национальных интересов” Беларуси в медиасфере, а также на “расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси”. Текст президентского указа пока не появился на Национальном правовом интернет-портале, поэтому как именно планируется реализовывать эти “механизмы защиты национальных интересов”, пока не известно.

В Администрации президента рассказали, что в новой редакции Закона о СМИ будут определены особенности работы новостных агрегаторов, правовой статус их владельцев, а также условия деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые ретранслируют телевизионное или радиовещание.

Кроме того, у Министерства информации появится больше оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ, а также для ограничения доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям или новостным агрегаторам.

Депутаты предложили запретить ЛГБТ-пропаганду в Беларуси. Мининформ – обратиться в Минздрав

Напомним, в апреле, когда изменения в Законе о СМИ рассматривались в Палате представителей, депутаты предлагали министру информации Владимиру Перцову дополнить документ запретом на пропаганду ЛГБТ.

Сам Перцов тогда рассказывал, что в новой редакции Закона о СМИ будет прописан “механизм принятия симметричных мер в отношении иностранных СМИ”, который будет аналогичен тому, что уже действует в России. По его словам, основанием для запрета иностранного СМИ будет являться уведомление Министерства иностранных дел. Именно это ведомство должно будет подтверждать применение “недружественных действий” со стороны иностранного государства по отношению к белорусским СМИ, а снять запрет могут только по решению Мининформа после уведомления внешнеполитического ведомства.