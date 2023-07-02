Лукашенко разрешил запрещать иностранные СМИ за "недружественные действия"
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил изменения Закона "О средствах массовой информации". Теперь деятельность иностранных СМИ на территории страны могут запретить "в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ". О подписании соответствующего указа 1 июля сообщили в Администрации президента.
Как пояснили в пресс-службе Лукашенко, изменения в Законе о СМИ направлены на “совершенствование механизмов защиты национальных интересов” Беларуси в медиасфере, а также на “расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси”. Текст президентского указа пока не появился на Национальном правовом интернет-портале, поэтому как именно планируется реализовывать эти “механизмы защиты национальных интересов”, пока не известно.
В Администрации президента рассказали, что в новой редакции Закона о СМИ будут определены особенности работы новостных агрегаторов, правовой статус их владельцев, а также условия деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые ретранслируют телевизионное или радиовещание.
Кроме того, у Министерства информации появится больше оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ, а также для ограничения доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям или новостным агрегаторам.
Депутаты предложили запретить ЛГБТ-пропаганду в Беларуси. Мининформ – обратиться в Минздрав
Напомним, в апреле, когда изменения в Законе о СМИ рассматривались в Палате представителей, депутаты предлагали министру информации Владимиру Перцову дополнить документ запретом на пропаганду ЛГБТ.
Сам Перцов тогда рассказывал, что в новой редакции Закона о СМИ будет прописан “механизм принятия симметричных мер в отношении иностранных СМИ”, который будет аналогичен тому, что уже действует в России. По его словам, основанием для запрета иностранного СМИ будет являться уведомление Министерства иностранных дел. Именно это ведомство должно будет подтверждать применение “недружественных действий” со стороны иностранного государства по отношению к белорусским СМИ, а снять запрет могут только по решению Мининформа после уведомления внешнеполитического ведомства.