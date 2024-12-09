Лукашенко помиловал 29 человек, осуждённых по экстремистским статьям
В понедельник, 9 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осуждённых по статьям Уголовного кодекса, связанным с экстремистской деятельностью. В пресс-службе главы государства рассказали подробнее об указе о помиловании.
Сам текст указа пока не опубликован и поимённые списки людей, помилованных президентом, в его Администрации не озвучили. Однако, там сообщили, что речь идёт об 11 женщинах и 18 мужчинах:
- 6 человек моложе 25 лет,
- 3 пенсионера,
- 2 инвалида,
- 15 человек с хроническими заболеваниями.
В Администрации Лукашенко подчеркнули, что каждый из помилованных, как того и требует закон, обратились к главе государства с ходатайством и раскаялись в содеянном.
Министерству внутренних дел было также поручено “обеспечить контроль за правопослушным поведением помилованных”.
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В последний раз, как ранее сообщил Telegraf.news, указ о помиловании осуждённых по экстремистским статьям Лукашенко подписывал меньше месяца назад - 20 ноября. Тогда на волю вышли сразу 32 белоруса, среди которых также были люди с хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также 17 осужденных, у которых есть дети, включая двоих многодетных.
Лукашенко помиловал еще 32 белоруса, осужденных по экстремистским статьям