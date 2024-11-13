Колесникова впервые за почти 2 года встретилась с отцом

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Опубликовано: 13.11.2024 08:32 , Обновлено: 13.11.2024

Мария Колесникова, осуждённая на 11 лет заключения за заговор с целью захвата власти в Беларуси, 12 ноября впервые почти за два года смогла встретиться в тюрьме со своим отцом. Об этом сообщил белорусский политический активист Роман Протасевич, который, судя по его словам, также смог увидеться с заключённой.

Протасевич выложил в своём Telegram-канале две фотографии - самой Марии Колесниковой и её совместное фото с отцом, а также короткое видео, сделанное, судя по всему, в стенах тюрьмы.

“Если честно, я до сих пор не могу поверить, что это получилось. Но всё же это так”, — сообщил Протасевич, впрочем, не раскрывая других подробностей встречи.

[info_b]Напомним, в сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путём.[/info_b]

Фото: тг-канал SPRAVA

Известно, что в последний раз отцу Колесниковой удалось личной встретиться с дочкой 5 декабря 2022 года. Незадолго до этого она попала в реанимацию с прободной язвой, а когда её вернули в колонию, ей позволили повидаться с отцом. Однако с тех пор личных встреч с родными, по их словам, не было, а с февраля 2023 года они вовсе не могли получить никакой информации о состоянии Марии.

Встретиться с дочкой отцу позволили после того, как вопрос о её состоянии публично поднял британский журналист Стивен Розенберг, который в конце октября этого года взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошения о помиловании от осуждённых за “преступления протестной направленности”, в том числе, Марии Колесниковой.

Лукашенко рассказал, при каком условии может рассмотреть помилование Колесниковой

В интервью британскому телеканалу BBC Лукашенко назвал два ключевых условия для этого: первое - что она “осознала свою вину”, второе - что она сама “обратится с просьбой” о помиловании. На сегодняшний день информации о том, что Колесникова обращалась с подобной просьбой к президенту, нет.