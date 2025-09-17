Лукашенко помиловал 25 человек

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Опубликовано: 17.09.2025 07:20 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября подписал указ о помиловании 25 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности. Помилование приурочили к Дню народного единства, который с 2021 года отмечается в стране 17 сентября.

Как сообщили в Администрации Президента, из 25 помилованных - 12 женщин и 13 мужчин. Большинству из них (19 человек) ещё нет и 40 лет, у многих есть дети, а одна из помилованных женщин имеет статус многодетной матери. Также сообщается, что один из помилованных был осуждён за неназванное преступление, ещё будучи несовершеннолетним.

В Администрации Президента заявили, что все помилованные “признали вину и раскаялись в содеянном”, а также “взяли обязательство вести законопослушный образ жизни”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе стало известно, что Александр Лукашенко также помиловал 52 человека, в том числе осуждённых за экстремизм и шпионаж. Все они, за исключением одного - экс-кандидата в президенты Николая Статкевича - покинули территорию Беларуси.

Лукашенко помиловал 52 осуждённых за экстремизм и шпионаж

В тот же день стало известно о том, что Лукашенко помиловал 14 иностранцев - “по просьбе президента США и других глав государств” в качестве “жеста доброй воли”. Это произошло после того, как в Минск 11 сентября прибыла делегация из США во главе со специальным представителем Президента Дональда Трампа Джоном Коулом.

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