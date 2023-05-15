Лукашенко подтвердил, что в Брянской области сбили 4 воздушных судна

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Опубликовано: 15.05.2023 18:50 , Обновлено: 15.05.2023

Александр Лукашенко 15 мая заявил, что белорусские ПВО в курсе событий, произошедших на выходных над Брянской областью РФ. Тогда российские источники сообщили, что в небе над этим приграничным с Беларусью и Украиной регионом РФ сбили 4 военных летальных аппарата.

В командовани украинских ПВО и вовсе заявили о 5 сбитых летательных аппаратах. А в Минобороны РФ эти события не комментировали.

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“Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности - наши войска”, - заявил Александр Лукашенко.

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Он заявил, что его после инцидентов в российском небе интересует обстановка “вокруг страны”. “И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе”, - заявил он.

Что ему ответили в Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО, госагентство Белта пока не сообщило. Однако командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович после визита Лукашенко сообщил, что ПВО страны несут службу в усиленном режиме.

“В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тыс. человек в нашем виде вооруженных сил. Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация”, - сказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что Телеграм-канал “Пул первого” опубликовал 15 мая фото Александра Лукашенко в военной форме. Там заявили, что он сегодня прибыл в центральный командный пункте ВВС и войск ПВО в поселке Боровая рядом с Минском.

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