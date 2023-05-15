Пресс-служба показала фото Лукашенко в военной форме

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Опубликовано: 15.05.2023 17:03 , Обновлено: 15.05.2023

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал 15 мая фото Александра Лукашенко в военной форме. Там заявили, что он сегодня прибыл в центральный командный пункте ВВС и войск ПВО в поселке Боровая рядом с Минском.

“Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне”, - сообщили там.

На фото Александра Лукашенко в военной форме стоит в окружении охраны, военных и журналистов в лесу.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая ответил на очередной вопрос журналистов, что он знает о здоровье Александра Лукашенко. В российски СМИ и Госдуме в последние дни заявляли о его болезни.

Песков рассказал, где искать информацию о здоровье Лукашенко

Напомним, что Александр Лукашенко несколько дней после возложения цветов на площади Победы в Минске 9 мая не появлялся на публике. 14 мая речь по случаю праздника в честь госсимволов Беларуси произнес по его поручению премьер-министр Роман Головченко.