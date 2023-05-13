В Брянской области России за день рухнули 2 вертолета и 2 самолёта - РосСМИ

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Опубликовано: 13.05.2023 16:42 , Обновлено: 13.05.2023

Российские СМИ подвели итоги всех известий о падении 13 мая в Брянской области военных самолётов и вертолетов. Всего, получается, упали Ми-8 и штурмовики Су-34 и Су-35.

Тг-канал Mash сообщил, что погибли все члены экипажа всех четырех летательных аппаратов.

Два вертолета Ми-8 упали над Клинцами. В Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом. При этом план “Перехват” власти Брянской области развернули на всей юго-западной части региона.

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По предварительной информации, потерянными вертолетами в небе Брянской области могли быть вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 с установленными на борту станциями активных помех “Рычаг-АВ”.

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По версии следствия один вертолет и один самолет могли быть сбиты с территории России. При этом губернатор Брянской области Богомаз подтвердил факт падения одного Ми-8 и сообщил об одной пострадавшей женщине.