Лукашенко подписал закон об амнистии

Опубликовано: 08.12.2022 11:48 , Обновлено: 08.12.2022

Александр Лукашенко 8 декабря подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства».

Теперь, согласно документу, на свободу должны выйти 4545 осужденных. Из них 1600 — из мест лишения свободы, в том числе 10 10 несовершеннолетних; 500 человек — из исправительных учреждений открытого типа, 2445 — из уголовно-исполнительных инспекций — 2445.

Кроме того, согласно законопроекту, на 1 год должны сократить срок наказания 3950 осужденным, из них 2500 лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1100 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Отметим, что в законе есть длинный список статей, осужденные по которым не попадают под амнистию. Например, за «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «массовые беспорядки», «создание экстремистского формирования либо участие в нем», «оскорбление президента Беларуси», «оскорбление представителя власти» и так далее.

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