Лукашенко изменил процедуру выдачи справок для населения. Каких?

💼 Официально

Опубликовано: 17.02.2024 12:21 , Обновлено: 17.02.2024

На официальном майте Президента Республики Беларусь появился подписанный 16 февраля указ, в котором сообщается от изменении некоторых административных процедур. Что-то объединили, что-то вовсе убрали. «Изменения внесены с учетом практики их осуществления, а также предложений заинтересованных органов и организаций», указано на портале.

В указе, в частности, «для удобства граждан» объединили в одну процедуру выдачу нескольких справок о занимаемом жилом помещении, месте жительства и составе семьи.

Сократили количество представляемых гражданами документов по отдельным процедурам. Например, при регистрации договора аренды жилого помещения частного жилищного фонда теперь исключается необходимость представления отдельного документа, подтверждающего письменное согласие иных собственников (в случае, если сдается жилое помещение, находящееся в общей собственности, соответствующие отметки производятся на подаваемом заявлении).

Также уменьшили сроки выдачи справок о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста – с 5 до 3 рабочих дней.

Положения указа вступают в силу через месяц после его официального опубликования, сообщили на портале.

А здесь мы написали о том, что изменится для водителей:

Лукашенко подписал указ о продлении действия водительских удостоверений. Что еще изменится для водителей?