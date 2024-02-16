«Частнику почему-то выгодно» – Лукашенко назвал «черепашьими» темпы роста в сфере заготовок

Опубликовано: 16.02.2024 13:13 , Обновлено: 16.02.2024

Александр Лукашенко 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ объявил, что необходимо расширять заготовительную деятельность. И указал, что нужно сделать к 2025 году.

По информации БелТА, Лукашенко сказал, что заготовительная деятельность – это традиционная функция потребкооперации и что работа по закупке излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и фермерских хозяйствах, идет круглый год. А в сезон добавляются и дары леса.

«Судя по статистике, вами с завидным постоянством обеспечивается ежегодный прирост заготовительного оборота. Но надо признать, что темпы роста явно недостаточны. Они просто черепашьи. Необходимо расширять сеть приемных пунктов. Потому что инициативу перехватывают частники. А вы по-прежнему твердите, что заготовительная деятельность – не бизнес-проект, а социальное направление. Частнику почему-то выгодно, а кооператорам нет? Такого не бывает. Если прибыльно частнику, то вам – вдвойне. Ведь это сырье для ваших же предприятий», – заявил президент.

И напомнил: «Задачу выйти на 90 процентов переработки в собственной системе закупок к 2025 году никто с вас не снимал».

Лукашенко раскритиковал и финансовое состояние «Белкоопсоюза»:

«Убыточность работы, высокая долговая нагрузка привели к отсутствию собственных оборотных средств в организациях потребкооперации. Причем ситуация с каждым годом только усугубляется. Знаете, хочу предупредить, чтобы в вашей дальнейшей работе не было никакого очковтирательства, иначе пеняйте сами на себя».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 16 февраля во время собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ рассказал, как закончилась объявленная в четверг контртеррористическая операция и кого при этом задержали.

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