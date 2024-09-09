Лукашенко подписал указ о "допгарантиях" сотрудникам милиции, МЧС, СК и не только. Кому из белорусов запретил служить в ОВД?

Опубликовано: 09.09.2024 18:29 , Обновлено: 09.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ № 353, который вносит некоторые законодательные изменения, касающиеся милиции, сотрудников Следственного комитета (СК), МЧС и не только. Среди прочего это "дополнительные гарантии" членам семьи сотрудника органов внутренних дел (ОВД) по бесплатному медобслуживанию в организациях МВД.

Как рассказали в пресс-службе Лукашенко, указ вносит изменения и дополнения в Положение о прохождении службы в органах внутренних дел (ОВД) Беларуси для его приведения “в соответствие с позднее принятыми законодательными актами”.

Как передали в пресс-службе, документ ввел “новое основание” для отказа гражданину в приеме на службу в ОВД и ее прекращения - приобретение гражданства (подданства) иностранного государства. Также увеличен предельный возраст приема на службу с 25 до 28 лет “в связи с изменением предельного возраста состояния на службе с 45 до 48 лет”.

Еще одно новшество: сотрудников планируют обеспечивать бесплатным питанием при привлечении их к охране общественного порядка в случае перевода на “усиленный вариант несения службы”.

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Есть изменения и для сотрудников органов финансовых расследований, СК, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ). Им, по информации пресс-службы президента, предоставят право медобслуживания в организациях МВД, санаторно-курортного лечения и оздоровления “на условиях и в порядке, который установлен для сотрудников состава органов внутренних дел”.

Кроме того, указ позволит создавать на базе ОВД “военно-патриотические клубы”, дополнили в пресс-службе.

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