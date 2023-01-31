Лукашенко поблагодарил США

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Опубликовано: 31.01.2023 16:18 , Обновлено: 31.01.2023

Александр Лукашенко во время визита в Зимбабве неожиданно похвалил США и западные страны.

Правда, за введение санкций против Беларуси.

«Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции», — сказал он в Хараре.

Он объяснил это тем, что если бы не ограничения Запада, белорусские тракторы «не стояли бы на огромном поле» в Зимбабве. Их место, по его мнению, занимала бы «американская и немецкая» техника.

Перед эти Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор «Беларус 92S». А ранее МТЗ заключил меморандум со своим официальным дилером в Зимбабве AFTRADE DMCC, согласно которому пообещал отправить в африканскую страну 3575 тракторов.