Беларусь пообещала поставить Зимбабве более 3,5 тыс. тракторов

Опубликовано: 30.01.2023 13:00 , Обновлено: 30.01.2023

Минский тракторный завод (МТЗ) заключил меморандум со своим официальным дилером в Зимбабве AFTRADE DMCC, согласно которому пообещал отправить в африканскую страну 3575 тракторов.

Как сообщили в пресс-службе МТЗ, это должно произойти в 2023-2024 годах.

«В дальнейшем количество техники и сроки поставок будут определяться по итогам переговоров с зимбабвийскими сельхозпредприятиями», — добавили там.

Гендиректор МТЗ рассказал, что завод уже поставил в Зимбабве более 1,8 тысячи своей техники. И отметил, что в Хараре создали многофункциональный сервисный центр с филиалами в Мутаре и Булавайо и склад запасных частей для обслуживания поставляемой техники.