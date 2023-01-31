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Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело

Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело
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📷 Фото

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подарил Александру Лукашенко во время визита в Хараре чучело дикого животного. Фотографию опубликовало госагентство БелТА.

«Этот лев теперь вполне может получить прописку во Дворце Независимости в Минске», — подписали журналисты.

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В свою очередь Лукашенко презентовал зимбабвийскому президенту ключи от трактора «Беларус 92S». Он предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.  Данная модель имеет двигатель ММЗ мощностюю 90 л. с.

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