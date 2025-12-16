Лукашенко ответил, готов ли принять Мадуро, и анонсировал «интересный» разговор с Трампом

Опубликовано: 16.12.2025 08:56 , Обновлено: 16.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, примет ли Беларусь у себя президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае его отставки, которой настойчиво требует президент США Дональд Трамп. Поговорить на эту тему с американским политиком Лукашенко планирует в ближайшее время лично.

Вопрос двухсторонних отношений Венесуэлы и США подняла американская журналистка Грета Конвей Ван Састерен во время интервью для телекомпании Newsmax, сообщили в Администрации Президента.

Лукашенко сравнил интерес американского президента к Венесуэле с интересом России к ситуации в Украине и высказал мнение, что любые вопросы с соседним государством следует решать только мирным путем.

“Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу (спецпредставитель Трампа, с которым Лукашенко провёл переговоры в Минске 12 декабря - прим. ред.) об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться”, - заявил Лукашенко.

Он заявил, что планирует “в ближайшее время” обсудить это с Трампом лично.

“Я ему много чего интересного скажу”, - пообещал Лукашенко.

Отвечая на прямой вопрос журналистки относительно того, готова ли Беларусь в случае отставки Мадуро принять политика у себя, Лукашенко заявил, что “двери для него здесь открыты”, а сам Мадуро “не был никогда нашим врагом и противником”. Однако Президент Беларуси отметил, что этот вопрос в двухсторонних переговорах никогда не обсуждался.

“Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий”, - заявил Лукашенко, назвав президента Венесуэлы “героическим мужиком”.

По мнению белорусского президента, его венесуэльский коллега “не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит”. “Это крепкий человек. Это “чавист”. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться”, - высказал своё мнение о Мадуро Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале декабря президент США Дональд Трамп выдвинул Мадуро ультиматум, потребовав от того немедленно отказаться от власти. В свою очередь, глава Венесуэлы отказался, потребовав предварительно “глобальной амнистии” для себя и союзников.

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В попытке усилить давление на Мадуро Трамп на днях расширил санкции и озвучил новые угрозы нанести удары по наземным целям в Венесуэле. Вашингтон ввёл ограничения в отношении трёх племянников жены Мадуро Силии Флорес, а также шести супертанкеров и связанных с ними судоходных компаний.

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