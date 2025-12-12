Трамп пригрозил ударами по Венесуэле

Опубликовано: 12.12.2025 10:28 , Обновлено: 12.12.2025

Президент США, с целью усиления давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, расширил санкции и озвучил новые угрозы нанести удары по наземным целям в Венесуэле. Вашингтон ввёл ограничения в отношении трёх племянников жены Мадуро Силии Флорес, а также шести супертанкеров и связанных с ними судоходных компаний.

Министерство финансов США утверждает, что суда «занимались обманными и небезопасными перевозками и продолжают предоставлять финансовые ресурсы, которые подпитывают коррумпированный наркотеррористический режим Мадуро».

Новые санкции ввели после того, как США захватили у берегов Венесуэлы танкер «теневого флота» под названием «Скиппер».

В четверг Мадуро отреагировал на захват, заявив: «Они похитили экипаж, угнали судно и положили начало новой эре, эре преступного морского пиратства в Карибском море». Он добавил, что «Венесуэла обеспечит безопасность всех судов, чтобы гарантировать свободную торговлю своей нефтью по всему миру».

Тем временем посол Венесуэлы во второй раз за пару недель прилетел в Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко не стал раскрывать подробности встречи, однако заявил, что повторный визит посла связан с тем, что необходимо обсудить некоторые «проблемы» и «вопросы» в отношениях двух стран. Также венесуэльский дипломат согласовал с Мадуро некоторые вопросы.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Венесуэлы в России 25 ноября и передал через него приглашение президенту этой страны Николасу Мадуро посетить Беларусь.

Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь