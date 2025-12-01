Трамп потребовал о Мадуро немедленно покинуть Венесуэлу. Тот не отказался?

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Опубликовано: 01.12.2025 21:08 , Обновлено: 01.12.2025

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора выдвинул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум немедленно отказаться от власти. В свою очередь, глава Венесуэлы отказался, потребовав предварительно “глобальной амнистии” для себя и союзников.

Источники газеты The Miami Herald утверждают, что президент США прямо сказал Мадуро, что тому нужно отказаться от власти.

“Вы можете спасти себя и своих близких, но вы должны покинуть страну сейчас”, — заявил Трамп, предложив безопасный проезд для Мадуро, его жены и сына “только в том случае, если он согласится уйти в отставку немедленно”.

Президент Венесуэлы не стал категорически отвергать требование Вашингтона, а, как сообщается, выдвинул ряд встречных требований, включая международный иммунитет от судебного преследования и возможность сохранить контроль над вооруженными силами.

Сам президент США подтвердил, что телефонный разговор состоялся, но отказался раскрывать его содержание: “Я бы не сказал, что он прошел хорошо или плохо, это был телефонный разговор”.

Ни Вашингтон, ни Каракас не предоставили подробной информации о темах, обсуждавшихся в ходе весьма необычного разговора, который, как полагают, состоялся 21 ноября.

Та же газета The Miami Herald утверждает, что больше прямых переговоров между президентами не было. Однако Мадуро просил Белый дом о повторном звонке в минувший понедельник после того, как Трамп объявил воздушное пространство Венесуэлы “полностью закрытым”.

“Правительство Мадуро… не получило никакого ответа”, — утверждает газета The Miami Herald, отметив, что первое обсуждение состоялось при посредничестве Бразилии, Катара и Турции.