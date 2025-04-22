Лукашенко объявил начало реанимации 120 районов Беларуси и приказал "прекратить разбой" на Могилёвщине

Опубликовано: 22.04.2025 11:49 , Обновлено: 22.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля в ходе рабочей поездки в Шклов объявил о начале "реанимации" и "восстановления" белорусских регионов и предприятий агропромышленного комплекса. Шкловщину глава государства потребовал сделать образцом для остальных районов страны.

“Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы”, - объяснил свой выбор отправной точки для модернизации агропромышленного комплекса Лукашенко.

В ходе рабочей поездки он посетил, в частности, местный райагросервис, где в настоящее время, действительно, ведут масштабную реконструкцию (сносят старые здания, где планируют уже к концу этого года возвести площадку для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования), а также проходящий модернизацию местный комбикормовый завод.

“Мы постоянно говорим, что Беларусь будет развиваться за счет регионов. 120 районов в Беларуси мы должны привести в порядок, реанимировать. И самое важное - по всей Беларуси будем по этому примеру лепить”, - процитировал Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”.

[info_b]В границах шести белорусских областей в настоящее время выделено 118 районов. Столичный Минск имеет статус самостоятельной административной единицы и не входит в состав ни одной из областей. [/info_b]

Говоря о планах по развитию белорусского животноводства, президент Беларуси потребовал также пересмотреть подходы к работе в мясомолочной сфере.

“В Могилевской области надо прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные надои и привесы. Надо запретить использовать на это зерно”, - категорично заявил Лукашенко.

Для этого он потребовал от чиновников обеспечить “нормальное ценообразование” - “чтобы эти запреты сработали”.

После визита в Могилёвскую область Лукашенко также анонсировал “серьёзное совещание” по Витебской области, где он побывал накануне - “чтобы губернатор пошевеливался”, а регион можно было “привести в порядок”.

«Меняется обстановка» — Лукашенко приказал чиновникам «встряхнуть страну»

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года Лукашенко, комментируя российско-американские переговоры, призвал местных чиновников не поддаваться иллюзиям и “встряхнуть страну”, особенно в сфере агропромышленного комплекса (АПК), а уже в марте он сменил министра сельского хозяйства и продовольствия, назначив на эту должность Юрия Горлова, который до тех пор работал помощником президента — инспектором по Гомельской области.

Лукашенко сменил глав Минсельхозпрода и Минстройархитектуры