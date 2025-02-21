Опубликовано: 21.02.2025 13:38 , Обновлено: 21.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя российско-американские переговоры, призвал не поддаваться иллюзиям и «встряхнуть страну», особенно в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район.

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю вам это потому, что я абсолютно погружён в эти вопросы», — заявил Лукашенко.

По его мнению, США могут попытаться «столкнуть россиян с китайцами», сообщила пресс-служба политика.

Кроме того, изменения, вызванные переговорами США с Россией, могут вернуть на рынок «все эти иностранные компании: вначале американские, а потом другие, европейские».

«Нам будет непросто. Конкурировать на нашем рынке будет непросто», — предположил Лукашенко.

Особое внимание президент уделил сельскому хозяйству, отметив, что продовольствие «будет нужно всем» и «будет дорожать». Он поставил задачу увеличить экспорт белорусской сельхозпродукции до 9-10 миллиардов долларов (сейчас более 8 миллиардов).

«Надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели минимум девять, а то и десять миллиардов долларов от продажи продовольствия», — подчеркнул он, поставив такую задачу как перед вертикалью власти в целом, так и перед своими помощниками в регионах: «Помощников надо активизировать… Ваша задача, говорю по-военному, — встряхните страну».

Лукашенко выразил недовольство работой своих уполномоченных и помощников. В качестве ключевых направлений для «встряски» в данный момент он обозначил «зимовку в животноводстве и подготовку весеннего сева».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий 17 февраля предложил создать в стране «список порядочных бизнесменов». И назвал два основных критерия для внесения туда.

«Никто к вам не придет» — Лукашенко предложил создать «список порядочных бизнесменов». Какие критерии?