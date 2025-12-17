Лукашенко объяснил, чего хочет Путин – «Я сейчас уверен»

Опубликовано: 17.12.2025 08:32 , Обновлено: 17.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании Newsmax объяснил, чего сейчас его российский коллега Владимир Путин в контексте украинского конфликта. По мнению главы белорусского государства, желания Путина сейчас как минимум в одном аспекте совпадают с желаниями президента Украины Владимира Зеленского.

“Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира”, - заявил Лукашенко.

При этом политик признал, что взгляды украинцев и россиян на то, как именно должна закончиться нынешняя война, разнятся. По его мнению, исходить в этом вопросе сторонам следует из тех реалий и результатов, которые есть на сегодняшний день.

Продолжение же военных действий, по словам Лукашенко, может привести к тому, что всё перерастёт в глобальный конфликт - с применением “всех вооружений, которые есть у стран”.

“Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу. Это ваш важнейший внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос”, - заявил белорусский Президент, обращаясь к американской журналистке.

Лукашенко также посулил полное исчезновение Украины как государства в случае продолжения и эскалации конфликта с Россией.

“Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать”, - заявил Президент Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после череды встреч с американскими и европейскими партнёрами президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря заявил, что мирный план, согласованный с американскими представителями, может быть окончательно утвержден в течение нескольких дней. После этого американские посланники представят документ Кремлю.

Зеленский: согласованный с США мирный план могут представить России в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, на днях заявил, что сейчас стороны “ближе к миру, чем когда-либо”.

ЕС предложил создать в Украине «многонациональные силы». Что известно?