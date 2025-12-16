ЕС предложил создать в Украине "многонациональные силы". Что известно?

Опубликовано: 16.12.2025 08:28 , Обновлено: 16.12.2025

Европейские лидеры, участвующие в разработке потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой, предложил создать в Украине "многонациональные силы". С их помощью ЕС предлагает поддерживать безопасность Украины, в том числе на море и в воздушном пространстве, после окончания войны с Россией.

Свою версию гарантий безопасности для Украины европейские лидеры обнародовали вечером в понедельник, 15 декабря. Под совместным заявлением, опубликованным сразу на нескольких правительственных сайтах, подписались:

канцлер Германии Фридрих Мерц,

президент Финляндии Александер Стубб,

президент Франции Эммануэль Макрон,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

премьер-министр ании Мэтте Фредериксен,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Норвегии Дик Схоф,

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

глава Евросовета Антониу Кошта.

Предложенные ими гарантии безопасности для Украины предусматривают оказание постоянной поддержки в развитии вооруженных сил этой страны. Их постоянную численность в мирное время предлагается ограничить 800 тысячами военных.

В качестве европейской гарантии безопасности также предлагается создать под руководством европейских партнёров Киева “многонациональные силы для Украины” в рамках действующей “коалиции желающих” и при поддержке США. После гипотетического заключения мирного соглашения с Россией именно на них предлагается возложить функцию восстановления Вооруженных сил Украины, поддержания безопасности воздушного пространства Украины и моря. Предлагается уполномочить их на проведение “операций” на территории Украины.

Также в заявлении европейских лидеров упомянут механизм мониторинга и проверки прекращения огня, руководство которым предлагается передать США, но при международном участии. По мнению авторов предложения, этот механизм гарантирует Киеву раннее предупреждение о потенциальных будущих нападениях, позволит отслеживать потенциальные нарушения режима прекращения огня и даст возможность реагировать на них. Этот пункт также предполагает выработку механизма разработки взаимных мер деэскалации для всех сторон конфликта.

Ещё одной гарантией безопасности, предложенной ЕС, должно стать некое юридическое обязательство европейцев “принимать меры по восстановлению мира и безопасности” в случае нарушения мирных договорённостей и повторного вооруженного нападения. Под такими мерами понимаются не только экономические санкции и меры дипломатического воздействия, но и развертывание вооруженных сил, оказание разведывательной и логистической поддержки Украине.

Кроме того, европейцы предложили украинским властям свои инвестиции в послевоенное восстановление страны - взаимовыгодные торговые соглашения, а также компенсации ущерба Украине, нанесенного Россией.

В заявлении европейских лидеров также затрагивается самый спорный вопрос, по которому никак не могут договориться стороны конфликта - вопрос территорий. По мнению подписантов, международные границы “не должны изменяться силой”. Они высказались за то, чтобы решение относительного будущего спорных территорий принимал непосредственно народ Украины, причём уже после того, как будут фактически обеспечены надежные гарантии безопасности.

По мнению европейских лидеров, некоторые вопросы “придётся решить на заключительном этапе переговоров” Москвы и Киева. Тем не менее, они подчеркнули, что при необходимости поддержат президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе.

“Теперь России необходимо проявить готовность работать над достижением прочного мира, согласившись с мирным планом президента Трампа, и продемонстрировать свою приверженность прекращению боевых действий, согласившись на прекращение огня”, - говорится в совместном заявлении европейских лидеров.

Между тем, официальный Вашингтон пока публично не заявлял о поддержке озвученного европейцами плана. Как отметили некоторые обозреватели, ряд предложенных европейцами положений прямо противоречат мирному плану Трампа. В частности, в изначальном плане американцев был прописан запрет на размещение иностранных войск на территории Украины.

ПРи этом сам президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры делегаций Украины и США в Берлине 14-15 декабря, заявил, что сейчас стороны “ближе к миру, чем когда-либо”.

“Кажется, что всё идёт хорошо, но мы говорим это уже долгое время, и это сложная ситуация. (…) У нас были очень долгие и очень хорошие разговоры. И снова, я думаю, что всё идёт довольно хорошо”, - заявил накануне Трамп.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по итогам очередного раунда переговоров между Украиной и США в Берлине обе стороны объявили о «реальном прогрессе» в мирных переговорах. По словам переговорщиков, достигнутые договоренности «действительно очень позитивны почти во всех аспектах». А США заявили, что «90%» вопросов между двумя Россией и Украиной могут быть урегулированы.

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