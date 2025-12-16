Зеленский: согласованный с США мирный план могут представить России в ближайшие дни

Опубликовано: 16.12.2025 18:33 , Обновлено: 16.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план, согласованный с американскими представителями, может быть окончательно утвержден в течение нескольких дней. После этого американские посланники представят документ Кремлю.

Представители американской делегации сообщили в понедельник, что им удалось урегулировать «90%» спорных вопросов между Россией и Украиной.

Во вторник украинский Президент заявил, что ожидает голосования Конгресса США по гарантиям безопасности для Киева и что окончательный пакет документов будет подготовлен «сегодня или завтра». Затем, по его словам, США проведут консультации с российской стороной, за которыми последуют встречи на высоком уровне, возможные уже в эти выходные.

«Мы рассчитываем на пять документов. Некоторые из них касаются гарантий безопасности: юридически обязательных, то есть одобренных Конгрессом США», — сказал Зеленский журналистам. По его словам, эти гарантии будут «отражением статьи 5» НАТО.

Он отметил, что проект мирного плана, обсуждавшийся с США, «вполне работоспособен». Однако Зеленский предупредил, что некоторые ключевые вопросы, в частности судьба украинских территорий, оккупированных российскими войсками, остаются нерешенными.

Президент Украины также признал, что страна испытывает финансовые трудности, и решение ЕС об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева имеет решающее значение.

Использование этих активов, по словам Зеленского, поможет компенсировать снижение поддержки со стороны некоторых партнеров. «Я не вижу возможности оставаться сильным без этой поддержки», — сказал он.

Кремль: позиция не изменилась

В Кремле заявили, что не видели подробностей предложений по гарантиям безопасности. «Пока мы видели сообщения в газетах, но отвечать на них не будем. Мы не видели никаких текстов», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва не изменила свою позицию по конфликту и достижению своих целей. «Наша позиция хорошо известна. Она последовательна, прозрачна и понятна американцам. И, в целом, понятна и украинцам», — заявил Песков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на присутствие войск НАТО на территории Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир ближе, чем когда-либо с начала вторжения России в Украину.

В то же время, по данным источников Reuters, в частных беседах европейские чиновники отмечают, что на данном этапе переговоры в большей степени направлены на сохранение поддержки Украины со стороны администрации Трампа, чем на достижение долгосрочного соглашения между Москвой и Киевом.