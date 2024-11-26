Лукашенко обвинил США, Великобританию и Индию в стремлении создать "тихоокеанское НАТО"

Опубликовано: 26.11.2024 13:27 , Обновлено: 26.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде обвинил властей США, Великобритании, Индии, Австралии в стремлении создать "некое "тихоокеанское НАТО" в данном регионе. В связи с этим он дал властям Пакистана свой "дружеский совет".

По мнению Лукашенко, в настоящее время “идёт передел мира”, “борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем”, в результате чего “сильные, богатые страны схватились в этой схватке”.

“Но то, чего вы хотите, не соответствует желанию этих крупных стран, которые ведут борьбу за лидерство. Вы знаете, что здесь в регионе Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия хотят создать некое “тихоокеанское НАТО”. Естественно, Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, не интересно”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

По мнению белорусского президента, на этом фоне эти страны Пакистан “будут качать” и “постоянно будут нагнетать обстановку”, а “выживут только те страны, которые будут едины”.

“И вот главное - берегите свою страну. Сохраните - у вас будет место для жизни. Не сохраните - будет беда. Дружеский вам совет”, - дал свои рекомендации пакистанским политикам Лукашенко, пообещав продолжить “интенсифицировать отношения” с этой страной.

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