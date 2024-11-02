Лукашенко назвал жизнь в Беларуси "раем"

Опубликовано: 02.11.2024 13:02 , Обновлено: 02.11.2024

Во время фестиваля "Дажынкі-2024", который сегодня проходит в Мостах, Александр Лукашенко заявил, что белорусы живут в раю по сравнению с тем, как живёт остальной мир. Он призвал "сохранить для себя свою землю" в то время, как другие "воруют, растаскивают страны" и "уничтожают людей".

Кроме того, по его мнению, нужно жить на своей земле, а не за её пределами: “Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею”, — призвал во время фестиваля Александр Лукашенко, передало информагентство БелТА.

По его словам, несмотря на то, что “времена поменялись”, белорусы и до 1939 года (когда Западная Беларусь воссоединилась с БССР. — Прим. Ред.) , не были там “своими людьми”. Как утверждает Лукашенко, многие из уехавших сейчас пытаются вернуться, однако “если ты преступил закон, разрушал страну, мешал другим людям жить”, то “должен ответить”. При этом президент подчеркнул, что никому не собирается отдавать Гродненскую область, однако с чем связано такое заявление, не уточнил.

“Мы должны сохранить свою страну. У нас сегодня есть всё необходимое, чтобы ответить обезумевшим, если они не поймут, что с нами надо жить, дружить, сотрудничать и вместе растить наших детей. Живите мирно. Будет непросто. Следующая пятилетка будет очень непростая, но мы выдержим, если будем едины и будем вместе”, — подытожил глава государства.

Ранее Telegraf.news писал, что на II Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году после начала войны ему звонили “украинские генералы”, чтобы “сдаться в плен”.

«Чтобы как-то сдаться в плен» — Лукашенко заявил, что ему звонили «украинские генералы» в 2022 году

Кроме того, на этой же конференции Лукашенко вступился за генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который подвергся нападкам за участие в саммите БРИКС в Казани. Помимо этого, глава государства в очередной раз упрекнул Евросоюз в “незаконных санкциях”, которыми, по его словам, “обложено полмира”.

Лукашенко вступился за генсека ООН и упрекнул ЕС в незаконных санкциях