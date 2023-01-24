Зеленский ответил Лукашенко на слова о Пакте о ненападении

Опубликовано: 24.01.2023 17:23 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины 25 января на пресс-конференции с внезапно прибывшем в Киев финским президентом Саули Ниинисте заявил, что Киев не планирует нападать на Беларусь. При этом Владимир Зеленский признался, что верит в нежелание белорусов воевать с Украиной.

“Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. Это главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу», – заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам президента Украины, он верит, что большинство белорусов не хотят воевать с Украиной. Причем он причислил к таким и белорусских военных.

“Я уверен, что большинство военных независимой Беларуси, которые являются военными именно Беларуси, они не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество», – признался Владимир Зеленский.

Президент Украины также уточнил, что его увереность не касается российских войск, которые могут напасть на Украину с территории Беларуси.

“Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой, знаете ли, «военный Шенген», и поэтому, мне кажется, это все зависит от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать военных, вооруженных людей на свою независимую территорию”, - заявил он.

Напомним, что ранее в Беларуси Александр Лукашенко заявил собравшимся в его дворце чиновникам, что Украина предложила подписать Пакт о ненападении. Однако он не рассказал, какой ответ дал на предложение Киева и действует ли оно ещё.

Позднее в МИД Украины отреагировали на слова Александра Лукашенко, но не стали комментировать было ли сделано предложение о подписании международного соглашения. Но заверили, что не Украина не планирует нападвть на Беларусь и ждёт от последней того же.