Лукашенко назначил руководителей двух министерств и Госстандарта

💼 Официально

Опубликовано: 22.04.2024 13:32 , Обновлено: 22.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 22 апреля, провёл ряд значимых кадровых назначений. Он одобрил кандидатуры руководителей нескольких районных исполкомов, заместителей министров, но главное - утвердил двух новых министров и главу Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Так, с сегодняшнего дня Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси возглавил Сергей Масляк , а Евгений Коваленко - Министерство юстиции. Председателем Государственного комитета по стандартизации Лукашенко назначил Елену Моргунову .

Кроме того, как сообщили в Администрации президента, Лукашенко одобрил следующие назначения:

Олега Стельмашка - заместителем председателя Могилевского облисполкома (по вопросам социальной сферы);

Игоря Бурмистрова - председателем Новополоцкого горисполкома;

Дмитрия Кадргулова - председателем Берестовицкого райисполкома;

Сергея Медзвецкаса - председателем Островецкого райисполкома;

Алексея Журавлева - председателем Глусского райисполкома;

Вячеслава Моксачева - председателем Костюковичского райисполкома;

Алексея Васюченко - главой администрации Новобелицкого района Гомеля;

Андрея Болтрика - главой администрации Октябрьского района Гродно;

Сергея Лукашевича - первым заместителем Министра иностранных дел;

Юрия Горбича - первым заместителем Министра здравоохранения;

Александра Старовойтова - заместителем Министра здравоохранения;

Светланы Нечай - замминистра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Беларуси;

Ольги Рыбаключевой - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования.

“Будет сложнее, может быть, чем сейчас”

Согласовывая назначение глав местных исполкомов, Лукашенко призвал новых руководителей не забывать, что они - “президенты” на этих территориях - в городах или в районах городов, районных центрах” и предупредил, что им предстоит “непростая работа”.

“Год политический (вы это прекрасно знаете), и многие вопросы придется решать”, - заявил Лукашенко.

По словам президента, и сейчас для руководителей на местах “работы предостаточно”, а в будущем, по его словам “будет не меньше”.

“И ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что если руководители местной администрации “дадут экономику”, остальное он “готов взять на себя”.

«Вы все сядете» — Лукашенко пригрозил «репрессиями» главам трёх белорусских регионов

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале апреля Лукашенко провёл ряд кадровых назначений и освободил от занимаемых должностей некоторых министров и их замов. Часть из них, например, бывший вице-премьер Леонид Заяц и бывший глава Минюста Сергей Хоменко по решению президента стали членами Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.

Лукашенко снял с должностей вице-премьера и министра юстиции. Куда их отправил?