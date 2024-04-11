Лукашенко снял с должностей вице-премьера и министра юстиции. Куда их отправил?

Опубликовано: 11.04.2024 16:41 , Обновлено: 11.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 11 апреля, провёл ряд кадровых назначений. В частности, освободил от занимаемых должностей заместителя премьер-министра и министра юстиции.

По данным телеграм-канала “Пул Первого”, Леонида Зайца , занимавшего до сегодняшнего дня пост заместителя премьер-министра, и Сергея Хоменко , возглавлявшего Минюст, президент назначил членами Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.

Аналогичное назначение сегодня получил и Владислав Татаринович , ранее занимавший пост заместителя министра финансов.

Как ранее сообщил Telegraf.news, 8 апреля Лукашенко принял решение о назначении министра информации Владимира Перцова заместителем главы Администрации президента.

«Привести в порядок СМИ» — Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации