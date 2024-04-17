"Вы все сядете" — Лукашенко пригрозил "репрессиями" главам трёх белорусских регионов

Опубликовано: 17.04.2024 10:10 , Обновлено: 17.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли во вторник, 16 апреля, пригрозил главам трёх регионов "репрессиями" и "тюрьмой" в случае отсутствия результата в текущем году. Слова президента привела его пресс-служба.

“Не будет результата в этом году - ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет”, — заявил глава государства, обращаясь к руководителям Витебской, Могилёвской и Гомельской областей.

В частности, он раскритиковал работу агропромышленных объединений в Витебской области, где констатировал отсутствие “отдачи” в сфере мясной переработки, которая, по словам президента, “загружена только на треть”. Лукашенко возмутился тем, что предприятия, “построенные на государственные деньги”, попросили бюджетной поддержки, и пригрозил “репрессиями” в случае выявления фактов нарушения эксплуатации энергонасыщенной техники.

“Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно (ни звучало): вы все сядете. Вот и все”, — заявил Лукашенко.

Он также предостерёг чиновников от “коррупционных проявлений”.

“Я вас прошу, мужики, не делайте этого. Я всегда говорю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме. Поэтому я и говорю, что никаких не должно быть у вас посредников, вы сами должны контролировать закупки и продажи”, - заявил Лукашкенко.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности рассказал о коррупции в этой сфере, в частности об “ошибках” руководства и о том, за что “прощения быть не может”. Слова главы государства привела его пресс-служба.

«Не ходите и не плачьтесь» — Лукашенко рассказал, за что в промышленности «не может быть прощения»