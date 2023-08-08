Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства

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Опубликовано: 08.08.2023 12:20 , Обновлено: 08.08.2023

Во вторник, 8 августа, Александр Лукашенко назначил Сергея Бартоша министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

До этого Бартош работал инспектором по Гомельской области. Его назначили на этот пост осенью 2022 года, а до этого он занимал должность председателя Березовского райисполкома, напомнила БелТА.

Сергею Бартошу 49 лет. Родился он в деревне Репехи (Пружанский район, Брестской области).

В 1995-м окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, в 2006-м - Институт повышения квалификации и переподготовки Брестского государственного технического университета, в 2012-м - Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальностям “агрономия”, “менеджмент в агропромышленном комплексе”, “управление предприятиями агропромышленного комплекса”.

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С 2016 года работал в системе государственного местного управления. Был заместителем председателя, первым замом председателя Кобринского райисполкома, потом руководителем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

В 2020-2022 годах - председатель Березовского райисполкома. В октябре 2022 года был назначен инспектором по Гомельской области.

Напомним, предыдущего главу Минсельхозпрода Игоря Брыло, сняли с должности 21 июля 2023 года. Его назначили помощником по Витебской области:

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