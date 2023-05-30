Лукашенко уволил главу Погранкомитета Беларуси Лаппо

Опубликовано: 30.05.2023 11:51 , Обновлено: 30.05.2023

Александр Лукашенко 30 мая сменил руководителя Государственного пограничного комитета Беларуси. На смену Анатолию Лаппо, который руководил ведомством с 2016 года, пришёл Константин️ Молостов, который ранее был начальником Гродненской пограничной группы.

На этом кадровые перестановки не ограничились. Помимо главы ГПК Лукашенко 30 мая также назначил новых председателей ряда районных администраций.

В частности, президент снял с должности министр ЖКХ Андрея Хмеля и назначил его председателем Гродненского горисполкома (он также будет членом Гродненского облисполкома), передает БелТА. Должность министра ЖКХ, судя по всему, пока остаётся вакантной.

Новые руководители также будут в следующих районах: