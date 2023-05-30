Лукашенко уволил главу Погранкомитета Беларуси Лаппо
Александр Лукашенко 30 мая сменил руководителя Государственного пограничного комитета Беларуси. На смену Анатолию Лаппо, который руководил ведомством с 2016 года, пришёл Константин️ Молостов, который ранее был начальником Гродненской пограничной группы.
На этом кадровые перестановки не ограничились. Помимо главы ГПК Лукашенко 30 мая также назначил новых председателей ряда районных администраций.
В частности, президент снял с должности министр ЖКХ Андрея Хмеля и назначил его председателем Гродненского горисполкома (он также будет членом Гродненского облисполкома), передает БелТА. Должность министра ЖКХ, судя по всему, пока остаётся вакантной.
Новые руководители также будут в следующих районах:
- Оршанский райисполком возглавил Игорь Мороз
- Солигорский райисполком возглавил Анатолий Лодыга
- Клецкий райисполком возглавил Юрий Карлович
- администрацию Первомайского района г.Минска возглавил Вадим Передня