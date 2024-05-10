Лукашенко уволил Гулевича с должности начальника Генштаба Вооружённых сил Беларуси

Опубликовано: 10.05.2024 20:25 , Обновлено: 10.05.2024

Сегодня, 10 мая, Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктор Гулевича от должности начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси — первого заместителя министра обороны.

В пресс-службе президента сообщили, что Гулевича уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

[info_b] Виктор Гулевич родился 14 мая 1969 года. Окончил с отличием Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, а также Военную академию Беларуси. Военную службу проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба бригады. Командовал 38-й отдельной гвардейской мобильной бригадой.

Также он занимал должность заместителя командующего сил спецопераций Вооружённых сил Беларуси, командующего войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба – первым заместителем министра обороны Гулевича назначили 11 марта 2021 года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня Победы в Москве рассказал, на каком этапе Беларусь присоединится к российскому учению по применению тактического ядерного оружия. Александр Лукашенко, который прилетел 8 мая в Москву, подтвердил, что Беларусь и Россия “синхронизируются” на учении.

«Указания генштабам даны» — Путин рассказал, когда Беларусь присоединится к российскому учению с ядерным оружием