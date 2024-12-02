Лукашенко назначил актера министром, а главу МНС – своим помощником по Могилевщине

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Опубликовано: 02.12.2024 12:39 , Обновлено: 02.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря назначил нового министра культуры, помощника-инспектора по Могилевской области и посла в Туркменистане, а также согласовал назначение гендиректоров трех предприятий. Интересно, что пост главы Минкультуры займет 43-летний актер театра и кино.

Так, этим ведомством [link href=“https://t.me/pul_1/14594” target=“_blank” rel=“noopener”] будет [/link] руководить Руслан Чернецкий, который также является членом Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке.

Руслан Чернецкий

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На сайте нижней палаты белорусского парламента [link href=“https://house.gov.by/ru/deputies-ru/view/chernetskij-ruslan-1208/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что Чернецкий родился 1 июля 1981 года в Минске. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «актерское мастерство драматического театра и кино».

С 2005 по 2024 год работал артистом, ведущим мастером сцены Национального академического драматического театра имени М.Горького. В 2022 году Чернецкому присвоили звание “Заслуженный артист Республики Беларусь”.

Он [link href=“https://www.kinopoisk.ru/name/1475664/” target=“_blank” rel=“noopener”] снимался [/link] в российском детективном сериале “Зло” (2024), российско-белорусской драме “Судьба диверсанта” (2020), триллере “Спайз бойз” (2019), российской комедии “Игра” (2018) и не только.

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О назначении на новую должность уже бывшего министра культуры Анатолия Маркевича пока ничего не известно. Сергей Наливайко, который до настоящего времени был министром по налогам и сборам, теперь стал помощником президента - инспектором по Могилевской области.

То есть место главы этого министерства остается вакантным.

Лукашенко предложил главам исполкомов назначать руководителей частных организаций

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане назначили Станислава Чепурного, который до этого был начальником управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета министров.

Также Лукашенко 2 декабря согласовал назначение руководителей трех предприятий:

Валерий Ковалев возглавит государственное производственное объединение по топливу и газификации “Белтопгаз”. Раньше он работал здесь же заместителем гендиректора. Марат Малецкий станет гендиректором ЗАО “Белорусская нефтяная компания”. До этого он был советником директора по организационным вопросам ООО “Логистик Энерджи”. Андрей Демидовец будет работать генеральным директором ОАО “Минск Кристалл” - управляющей компании холдинга “Минск Кристалл Групп”. Раньше он был гендиректором Гомельского ликеро-водочного завода “Радамир”.

И еще одно назначение: Александр Цивако станет председателем Жодинского горисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 4 ноября дал согласие на назначение новых руководителей государственного предприятия “Беларуськалий” и госконцерна “Белнефтехим”.

Лукашенко сменил руководство «Беларуськалия» и «Белнефтехима»