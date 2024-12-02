Лукашенко назначил актера министром, а главу МНС – своим помощником по Могилевщине
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря назначил нового министра культуры, помощника-инспектора по Могилевской области и посла в Туркменистане, а также согласовал назначение гендиректоров трех предприятий. Интересно, что пост главы Минкультуры займет 43-летний актер театра и кино.
Так, этим ведомством [link href=“https://t.me/pul_1/14594” target=“_blank” rel=“noopener”] будет [/link] руководить Руслан Чернецкий, который также является членом Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке.
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На сайте нижней палаты белорусского парламента [link href=“https://house.gov.by/ru/deputies-ru/view/chernetskij-ruslan-1208/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что Чернецкий родился 1 июля 1981 года в Минске. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «актерское мастерство драматического театра и кино».
С 2005 по 2024 год работал артистом, ведущим мастером сцены Национального академического драматического театра имени М.Горького. В 2022 году Чернецкому присвоили звание “Заслуженный артист Республики Беларусь”.
Он [link href=“https://www.kinopoisk.ru/name/1475664/” target=“_blank” rel=“noopener”] снимался [/link] в российском детективном сериале “Зло” (2024), российско-белорусской драме “Судьба диверсанта” (2020), триллере “Спайз бойз” (2019), российской комедии “Игра” (2018) и не только.
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О назначении на новую должность уже бывшего министра культуры Анатолия Маркевича пока ничего не известно. Сергей Наливайко, который до настоящего времени был министром по налогам и сборам, теперь стал помощником президента - инспектором по Могилевской области.
То есть место главы этого министерства остается вакантным.
Лукашенко предложил главам исполкомов назначать руководителей частных организаций
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане назначили Станислава Чепурного, который до этого был начальником управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета министров.
Также Лукашенко 2 декабря согласовал назначение руководителей трех предприятий:
- Валерий Ковалев возглавит государственное производственное объединение по топливу и газификации “Белтопгаз”. Раньше он работал здесь же заместителем гендиректора.
- Марат Малецкий станет гендиректором ЗАО “Белорусская нефтяная компания”. До этого он был советником директора по организационным вопросам ООО “Логистик Энерджи”.
- Андрей Демидовец будет работать генеральным директором ОАО “Минск Кристалл” - управляющей компании холдинга “Минск Кристалл Групп”. Раньше он был гендиректором Гомельского ликеро-водочного завода “Радамир”.
И еще одно назначение: Александр Цивако станет председателем Жодинского горисполкома.
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 4 ноября дал согласие на назначение новых руководителей государственного предприятия “Беларуськалий” и госконцерна “Белнефтехим”.
Лукашенко сменил руководство «Беларуськалия» и «Белнефтехима»