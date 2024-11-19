Лукашенко предложил главам исполкомов назначать руководителей частных организаций

Опубликовано: 19.11.2024 14:09 , Обновлено: 19.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС) 19 ноября предложил председателям райисполкомов согласовывать и назначать руководителей частных структур.

“Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это”, - заявил Лукашенко, передала его пресс-служба.

Но затем уточнил, что эти полномочия “больше надо относить” к самому исполкому, а не его главе. “Он вносит, предлагает, а исполком утверждает. Ну, кое-что решает председатель исполкома”, - сказал глава государства, не уточнив, что входит в “кое-что”.

Фото: president.gov.by

“И не надо это замыкать на одного человека, даже если это председатель. Да, он вносит любой вопрос. Обсуждают, он борется, сражается, но исполком принимает решение по всем кадрам, которые там есть”, - добавил президент.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 12 августа произвел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового заместителя премьер-министра, министра энергетики, начальника “Белорусской железной дороги”, председателя Брестского облисполкома и не только.

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