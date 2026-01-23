Лукашенко лично и внезапно привел механизированное соединение в боевую готовность - Вольфович

Опубликовано: 23.01.2026 11:26 , Обновлено: 23.01.2026

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал, что проходящая зимой проверка вооруженных сил Беларуси отличается от обычных. По его словам, президент Беларуси участвует в ней лично, зачастую минуя Минобороны (Министерство обороны).

“Особенность в том, что президент приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя Министерство обороны, Генеральный штаб”, – рассказал Александр Вольфович.

По его словам, 23 января одно из механизированных соединений Беларуси было приведено в боевую готовность, но без мобилизации - в рамках штатной численности для мирного времени.

«В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом. Командир бригады ознакомился с распоряжением, уточнил первоочередные задачи, отдал соответствующие указания. Командиры убыли выполнять задачи», - рассказала Вольфович.

Напомним, что в Вооруженных Силах (ВС) Беларуси с середины января началась масштабная комплексная проверка. Её инициатором стал глава государства, который пообещал лично проинспектировать отдельные военные части. При этом сама проверка, по словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, стала “внезапной”.

Напомним, что до начавшейся проверки Министерство обороны объявило о проведении своей плановой штабной тренировки под командованием главы Генштаба (Генерального штаба) страны Павла Муравейко.

В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная масштабная проверка

Ещё ранее, 12 января, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что американские спецподразделения “беспардонно” и без препятствий пролетели над территорией Венесуэлы, чтобы захватить её президента Николаса Мадуро.

Александр Вольфович заверил, что над территорией Беларуси американские военные так летать не смогут, потому что белорусские военные “не способны на предательство”.

Вольфович пообещал не допустить в Беларуси повторения венесуэльского сценария – «Беспардонно пролетели»