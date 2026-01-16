В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная масштабная проверка

Опубликовано: 16.01.2026 11:10 , Обновлено: 16.01.2026

В Вооруженных Силах Беларуси началась масштабная комплексная проверка. Её инициатором стал глава государства, который пообещал лично проинспектировать отдельные военные части. При этом сама проверка, по словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, стала "внезапной".

Как пояснил агентству БЕЛТА Вольфович, проверить охрану белорусских воинских частей и их готовность к противодействию современным средствам поражения, в частности, беспилотникам, потребовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

“Проверка будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер”, - заявил Вольфович.

По его словам, Лукашенко лично утвердил “замысел” проверки, которую поручено провести “с учётом опыта специальной военной операции” в соседней России.

Первой в списке проверяющих - воинская часть технического обеспечения, одна из крупнейших воинских частей белорусской армии, где хранятся бронетанковое вооружение и многочисленная военная техника. Какую именно военную часть Лукашенко посетит лично - не сообщается. Не уточнил Вольфович и конкретные сроки нынешней внезапной проверки.

Отметим, что до сегодняшнего дня, 16 января, Министерство обороны проводит плановую штабную тренировку под командованием главы Генштаба страны Павла Муравейко.

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