Лукашенко и Си Цзиньпин провели «долгие» переговоры «в закрытом формате»

Опубликовано: 04.07.2024 17:31 , Обновлено: 15.11.2024

В четверг, 4 июля, в Астане, где проходит заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо официальной двусторонней встречи, на которой Лукашенко выразил китайскому лидеру благодарность "за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС, состоялась и вторая, неофициальная встреча двух лидеров.

“Проведя основную двустороннюю встречу, лидеры вернулись на заседание в формате ШОС+, а после - переговоры возобновили. Один на один, в закрытом формате”, - сообщил неофициальный Telegram-канал Администрации Лукашенко “Пул Первого”.

По их данным, президент Беларуси и лидер КНР “общались долго”, а при необходимости к беседе “подключался” также министр иностранных дел Китая.

Тем временем подробности официальной встречи рассказали в пресс-службе Лукашенко. Судя по их сообщению, среди обсуждаемых вопросов был в том числе и вопрос урегулирования украинского кризиса. По словам Лукашенко, белорусские власти “всячески поддерживают все инициативы” китайской стороны в том числе и в этой сфере.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 4 июля Беларусь официально приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это произошло на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане (Казахстан).

Беларусь приняли в ШОС. Что это такое?