"Лучшее из худшего" – Лукашенко назвал условие, при котором интернет в Беларуси "отключат вообще"

Опубликовано: 22.11.2024 14:13 , Обновлено: 22.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября, общаясь со студентами Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), допустил возможность полного отключения интернета в стране. По его словам, это возможно в случае повторения массовых беспорядков, вспыхнувших после президентских выборов 2020 года.

Лукашенко признал, что во время предыдущей президентской кампании применялась такая практика - интернет, по его словам, отключали на “два часа или на час”. Он объяснил, что это делалось для того, чтобы западные “спецслужбы не управляли нашим обществом” и “чтобы страну сохранить”.

“Я думаю: перевернут страну! И через интернет идет эта бадяга. И что вы думаете, я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?! (…) Я выбирал лучшее из худшего,” - пояснил президент, отвечая на вопрос одного из студентов.

При этом он категорично заявил, что “если это повторится”, интернет в Беларуси “отключим вообще”.

“Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее. Я, естественно, видел дальше,” - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

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