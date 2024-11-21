"Будем реагировать на каждое" - В МВД Беларуси пообещали подготовиться к "невозможному" на выборах

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Опубликовано: 21.11.2024 17:33 , Обновлено: 21.11.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 21 ноября на командно-штабных учениях силовиков перед президентскими выборами пообещал подготовиться к "невозможному" в период электоральной кампании. И рассказал, какие сценарии рассматривают в МВД.

“Выработаны четкие механизмы реагирования на разные сценарии, начиная с групповых нарушений общественного порядка и заканчивая захватом зданий. Предусматриваем ситуации, когда в опасности могут оказаться члены избирательных комиссий, граждане на улице”, - сказал Кубраков.

Фото: МВД Беларуси

По его словам, в таких ситуациях силовики будут применять специальные средства, вооружение, технику. “И мы к этому готовы! Подчеркну, с учетом информации, которая у нас есть, подобное невозможно, однако работаем на опережение”, - заявил министр.

Фото: МВД Беларуси

По его предположениям, после учений “за границей” скажут, что среди белорусов в стране “имеется напряженность”. “Ничего подобного нет! Беларусь - островок безопасности. И безопасно у нас потому, что мы готовы обеспечить правопорядок”, - утверждает Кубраков.

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Фото: МВД Беларуси

Он предупредил “всех”, что “любые нарушения общественного порядка, даже мелкие, не останутся без внимания”. “Будем реагировать на каждое!” - пообещал глава МВД.

Фото: МВД Беларуси

Сегодня на учениях, по информации ведомства, отработали:

задержание участников “несанкционированного мероприятия”,

пресечение блокировки дороги и “групповых нарушений общественного порядка”,

тактику действий подразделений оперативно-боевого назначения ОМОН и внутренних войск по освобождению населенного пункта, захваченного “вооруженными бандитами”.

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news показывал фото с этих учений 20 ноября. Там силовики отрабатывали возможные “осложнения оперативной обстановки” на президентских выборах, задержание «преступников, захвативших транспорт экстренных служб» и не только.

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