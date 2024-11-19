Кубраков потребовал «принять меры в отношении каждого экстремиста» перед выборами президента Беларуси

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Опубликовано: 19.11.2024 17:37 , Обновлено: 19.11.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 19 ноября на открытии командно-штабных учений поручил "принять меры в отношении каждого экстремиста" перед президентскими выборами в стране. Напомним, эти учения запланировали провести с 19 по 22 ноября по всей Республике.

“Основная цель - выявить и принять меры в отношении каждого экстремиста, посягающего на правопорядок и безопасность в стране, не допустить вовлечения граждан в противоправную деятельность. Предстоящие выборы должны пройти в спокойной обстановке!” - потребовал глава МВД.

Фото: МВД Беларуси

По его словам, “оперативность реагирования на вызовы и угрозы” зависит от “своевременного обмена информацией” между всеми госорганами. “Уверен, что важнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности в период проведения выборов президента мы выполним вместе профессионально и достойно!” - передали слова Кубракова в Telegram-канале ведомства.

Фото: МВД Беларуси

Там также рассказали, что сегодня на учениях отработали “пресечение нарушений законодательства” на участке для голосования, в том числе “посягательство на членов избирательной комиссии”.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что Кубраков 6 ноября пообещал задействовать на предстоящих президентских выборах ветеранов МВД, в том числе при необходимости отставных спецназовцев. По словам главы ведомства, первых отправят на избирательные участки “для охраны общественного порядка”.

«По первому зову» — Кубраков пообещал задействовать отставных спецназовцев на выборах президента Беларуси. Где?

Также мы рассказывали, что, по информации главы МВД, накануне президентских выборов в «каждом населенном пункте» Беларуси запланировали провести учения и тренировки сотрудников ведомства. По словам Кубракова, «активная фаза» наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут «отрабатывать» сценарии освобождения заложников.

«В каждом населённом пункте» — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов