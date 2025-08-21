Литва закрыла воздушное пространство на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.08.2025 15:46 , Обновлено: 21.08.2025

Власти Литвы частично закрыли своё воздушное пространство. Запреты на полёты любых воздушных судов без особого разрешения главнокомандующего Вооружёнными силами литовские власти ввели частично вдоль границы с Беларусью, увязав их с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

В Министерстве обороны Литвы местному агентству BNS пояснили, что Министерство транспорта и коммуникаций ввело запрет после соответствующего запроса от главнокомандующего Вооружёнными силами страны. Причиной называются “риски для гражданской авиации, связанные с нарушениями воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами”. После двух инцидентов с дезориентированными российскими беспилотниками “Гербера”, случайно залетевшими в воздушное пространство страны, литовские военные завили об увеличении таких рисков.

Закрыть небо в приграничных районах, исходя из комментария Минобороны, решили для возможности ответных манёвров и перехвата сбившихся с пути дронов без угрозы для гражданской авиации.

По данным литовского портала LRT.lt, запреты введены с 20 августа по 1 октября. Однако в Министерстве обороны не исключили возможности продления действия запрета - “если угроза проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Литвы не снизится”.

На каких именно участках границы с Беларусью было закрыто небо в литовском ведомстве не уточнили. Общая протяженность границы Беларуси с Литвой составляет 679 километров.

Недавние инциденты с беспилотниками заставили литовских чиновников задуматься об усилении противовоздушной обороны. С этой целью они даже обратились к союзникам по НАТО.

Глава литовского Минобороны Довиле Шакалене заявила, что в настоящее время эксперты альянса оценивают текущую ситуацию в Литве, а сами власти завершают подготовку конкретных мероприятий, которые, как они надеются, позволят им не допустить повторения инцидентов с дронами, летающими по стране.

По словам Шакалене, готовящиеся законодательные инициативы позволят военным “быстро и эффективно” закрывать определённые воздушные коридоры и сбивать дроны без риска для гражданских объектов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в июле командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что власти страны планируют развернуть дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Беларусью из-за повторяющихся инцидентов с беспилотником.

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С такой же проблемой в последние месяцы стали сталкиваться и польские власти. Так, на днях в кукурузном поле в городе Осины Лукувского повята Люблинского воеводства взорвался военный беспилотник. По предварительным данным, он также случайно залетел в воздушное пространство страны, хотя предположительно должен был направляться в Украину.

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