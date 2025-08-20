В польской прокуратуре идентифицировали взорвавшийся НЛО как боевой беспилотник

Опубликовано: 20.08.2025 16:18 , Обновлено: 20.08.2025

Польские военные эксперты идентифицировали неопознанный летающий объект (НЛО), взорвавшийся на кукурузном поле в городе Осины Лукувского повята Люблинского воеводства Польши. Окончательный вердикт экспертов пока не вынесен, но результаты предварительных оценок просочились в польскую прессу.

По словам прокурора Гжегожа Трусевича из Люблинской окружной прокуратуры, которого процитировало польское издание Onet.pl, речь идёт о военном беспилотнике. Версию о том, что на поле взорвался гражданский беспилотник или беспилотник контрабандистов, по словам Трусевича, военные эксперты отмели.

Эту информацию также неофициально подтвердил источник в Министерстве национальной обороны. “В районе Осин упал военный беспилотник без боевой части, скорее всего, так называемая ловушка”, — сообщил источник на условиях анонимности.

“Определённые выводы будут сделаны только после завершения всех тестов”, - заявил при этом Трусевич, сообщив, что на месте происшествия продолжают работать эксперты военной полиции. Задействовали 3D-сканер, который, как надеются специалисты, поможет восстановить картину происшествия.

Трусевич подчеркнул, что вопрос о наличии взрывчатых веществ на борту беспилотника, которые могли спровоцировать взрыв, будет расследован дополнительно. Он добавил, что вблизи траектории полёта дрона проходили линии электропередачи, поэтому специалисты не исключают, что именно это привело к детонации. Это одна из рассматриваемых версий.

Тем временем в соцсетях появилось фото предполагаемых остатков взорвавшегося беспилотника. По словам некоторых специалистов, они напоминают российский дрон-камикадзе “Герань” (российскую модификацию иранского беспилотника Shahed-136).

Ранее Telegraf.news сообщил, что взрыв НЛО в районе Осин был настолько мощным, что взрывной волной в трёх домах недалеко от места падения были выбиты окна, а также повреждена дверь в одной из хозпостроек. Также в результате взрыва была повреждена линия электропередачи. В соцсети X появилось видео с камеры наружного наблюдения, которая, как утверждается, запечатлела момент взрыва.

Неопознанный объект взорвался в Польше. Что известно?

Между тем, в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что предварительный анализ записей радиолокационной системы за минувшую ночь не выявил нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.