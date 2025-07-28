Литва пообещала развернуть дополнительные ПВО на границе с Беларусью

Опубликовано: 28.07.2025 13:03 , Обновлено: 28.07.2025

Власти Литвы планируют развернуть дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Беларусью. Об этом 28 июля заявил командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

Такое заявление литовский генерал сделал после второго в этом месяце инцидента с беспилотником. Из-за последнего утром 28 июля в стране развернули масштабную поисковую операцию.

Литовские военные заявили, что Военно-воздушные силы зафиксировали беспилотник неуточнённого типа “ещё на территории Беларуси”, хотя белорусские военные и пограничники ни о каких инцидентах с беспилотниками на границе в этот день не заявляли. По версии литовских военных, дрон, который был замечен на подлёте к столичному Вильнюсу и до сих пор не обнаружили - это “дезориентированный” беспилотник украинских ПВО. Однако другие версии произошедшего в литовских силовых ведомствах также пока не исключили.

В виду того, что инциденты с беспилотниками стали носить повторяющийся характер, литовские военные высказались за развёртывание дополнительных средств ПВО вблизи границы с Беларусью. При этом правила работы с дронами литовские военные менять не планируют.

“В мирное время небо заполнено гражданской авиацией, и пока сбивание воздушных судов планируется только в исключительных случаях, вблизи объектов особой важности, прикрытых дежурными средствами ПВО”, — говорится в сообщении пресс-службы литовского военного ведомства, которое процитировало издание LRT.

Ранее Telegraf.news рассказал, что представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях Дарюс Бута утром рассказал, что сообщения о беспилотном летательном аппарате, «который, скорее всего, залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси», поступили от местных жителей. Дрон летел на высоте около 200 метров и в последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Литовские военные и спасатели устроили операцию по поиску дрона, «залетевшего со стороны Беларуси»

Министр национальной обороны Довиле Шакалене в комментарии радио LRT, отметила, что вероятность повторения подобных инцидентов с «залётными дронами» в настоящее время возросла. При этом она подчеркнула, что пока не ясно, идёт ли речь о боевом или разведывательном дроне, о беспилотнике контрабандистов или вовсе о метеозонде (их также нередко используют для переправки контрабанды через границу).