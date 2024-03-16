В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы
Правительство Беларуси определило, когда начнет действовать анонсированный ранее запрет на ввоз через белорусско-литовскую границу некоторых товаров. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Так, с 1 апреля заработает запрет на использование территории Беларуси для перемещения через пункты пропуска на белорусско-литовской границе следующих товаров:
- воды (минеральные, газированные, содержащие сахарные добавки или другие подсластители, прочие),
- пиво (безалкогольное, солодовое),
- вина,
- сусло виноградное,
- напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ),
- смеси из сброженных напитков,
- спирт этиловый и прочие спиртовые настойки любой концентрации,
- уксус и его заменители,
- шины и покрышки пневматические резиновые,
- одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении (б/у),
- также бэушные части и принадлежности транспортных средств.
В Совмине напомнили, что этот запрет не распространяется на товары для личного пользования, а также изъятые, арестованные, конфискованные или задержанные таможенными органами изделия.
Также мера не затронет товары, которые ввезли до вступления в силу постановления, то есть до 1 апреля 2024 года. А действовать оно будет до 1 октября текущего года.
Напомним, что в белорусском Совмине назвали данный запрет ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе. В МИД Беларуси тогда отметили, что подобные меры прорабатывают и в отношении Латвии.
[info_b]
Правительство Литвы 21 февраля одобрило законопроект, который «закрыл» еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») перестали работать 1 марта 2024 года.
[/info_b]
Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только
Ранее Телеграф сообщил, что в Вильнюсе также думают о разрыве торговых отношений с Минском. Министерство иностранных дел Литвы ранее выступило с обращением к правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.
В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией