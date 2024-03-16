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В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы

В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы
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Правительство Беларуси определило, когда начнет действовать анонсированный ранее запрет на ввоз через белорусско-литовскую границу некоторых товаров. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, с 1 апреля заработает запрет на использование территории Беларуси для перемещения через пункты пропуска на белорусско-литовской границе следующих товаров:

  • воды (минеральные, газированные, содержащие сахарные добавки или другие подсластители, прочие),
  • пиво (безалкогольное, солодовое),
  • вина,
  • сусло виноградное,
  • напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ),
  • смеси из сброженных напитков,
  • спирт этиловый и прочие спиртовые настойки любой концентрации,
  • уксус и его заменители,
  • шины и покрышки пневматические резиновые,
  • одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении (б/у),
  • также бэушные части и принадлежности транспортных средств.

В Совмине напомнили, что этот запрет не распространяется на товары для личного пользования, а также изъятые, арестованные, конфискованные или задержанные таможенными органами изделия.

Также мера не затронет товары, которые ввезли до вступления в силу постановления, то есть до 1 апреля 2024 года. А действовать оно будет до 1 октября текущего года.

Напомним, что в белорусском Совмине назвали данный запрет ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе. В МИД Беларуси тогда отметили, что подобные меры прорабатывают и в отношении Латвии.

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Правительство Литвы 21 февраля одобрило законопроект, который «закрыл» еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») перестали работать 1 марта 2024 года.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Вильнюсе также думают о разрыве торговых отношений с Минском. Министерство иностранных дел Литвы ранее выступило с обращением к правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

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