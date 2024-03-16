В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы

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Опубликовано: 16.03.2024 11:25 , Обновлено: 16.03.2024

Правительство Беларуси определило, когда начнет действовать анонсированный ранее запрет на ввоз через белорусско-литовскую границу некоторых товаров. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, с 1 апреля заработает запрет на использование территории Беларуси для перемещения через пункты пропуска на белорусско-литовской границе следующих товаров:

воды (минеральные, газированные, содержащие сахарные добавки или другие подсластители, прочие),

пиво (безалкогольное, солодовое),

вина,

сусло виноградное,

напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ),

смеси из сброженных напитков,

спирт этиловый и прочие спиртовые настойки любой концентрации,

уксус и его заменители,

шины и покрышки пневматические резиновые,

одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении (б/у),

также бэушные части и принадлежности транспортных средств.

В Совмине напомнили, что этот запрет не распространяется на товары для личного пользования, а также изъятые, арестованные, конфискованные или задержанные таможенными органами изделия.

Также мера не затронет товары, которые ввезли до вступления в силу постановления, то есть до 1 апреля 2024 года. А действовать оно будет до 1 октября текущего года.

Напомним, что в белорусском Совмине назвали данный запрет ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе. В МИД Беларуси тогда отметили, что подобные меры прорабатывают и в отношении Латвии.

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Правительство Литвы 21 февраля одобрило законопроект, который «закрыл» еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») перестали работать 1 марта 2024 года.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Вильнюсе также думают о разрыве торговых отношений с Минском. Министерство иностранных дел Литвы ранее выступило с обращением к правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

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