Сейм Литвы запретил белорусам служить в армии

Опубликовано: 19.12.2024 15:16 , Обновлено: 19.12.2024

Литовское правительство решило ввести запрет на службу в Вооруженных силах страны для граждан Беларуси, России и Китая. За соответствующие поправки в действующее законодательство, предложенные Министерством обороны, 19 декабря проголосовало большинство депутатов Сейма Литвы.

После того, как законопроект пройдёт все стадии согласования, граждан этих трёх стран будет запрещено:

принимать на профессиональную военную службу,

принимать на службу в национальные добровольческие силы или на любую иную добровольную непостоянную военную службу,

принимать на обязательную военную службу,

принимать в ряды Литовского союза стрелков.

Как сообщило литовское агентство lrt.lt, действующих военных с белорусским, российским или китайским гражданством после принятия этого законопроекта ждёт увольнение со службы. Такая же участь ждёт действующих членов Литовского союза стрелков с гражданством одной из этих трёх стран.

[info_b]Отметим, что Литва, как и Беларусь, допускает у человека наличие двойного гражданства.[/info_b]

По словам бывшего министра обороны Лауринаса Кащюнаса, который был одним из инициаторов этих поправок, наличие у военного гражданства Беларуси или России “создает риск доверия”.

[info_b]По данным литовского агентства BNS, по состоянию на ноябрь этого года, в Вооруженных силах Литвы служило 11 человек с двойным гражданством Литвы и России или Беларуси. [/info_b]

Кроме того, литовские власти запретили своим военным посещать Беларусь, Россию и Китай, которые Вильнюс называет “странами, представляющими угрозу национальной безопасности”, с любыми целями, не связанными с их профессиональной армейской службой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа пообещал увеличить оборонный бюджет страны по примеру Польши. По его словам, в 2024 году Литва потратил на оборону страны 3% от ВВП, а в будущем году этот показатель планируют увеличить.

Литва пообещала тратить на оборону больше 2,16 млрд евро в год