В Литве изъяли 25 тыс пачек контрабандных сигарет из Беларуси

Опубликовано: 05.03.2023 13:53 , Обновлено: 05.03.2023

В субботу около 18:40 часов в Шяуляйском районе, в селе Александрия, литовская полиция изъяла около 25 тыс пачек белорусских сигарет "Фэст".

Все началось с того, что сотрудники полиции остановили автомобиль Ford Tranzit, в котором обнаружили 3000 пачек сигарет “Фэст” без акцизных марок Литовской Республики, передает Delfi.

Поехав домой к водителю, литовские полицейские нашли ещё 22 824 пачек. По факту незаконной реализации подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните прокомментировали возможность полной остановки железнодорожного сообщения с Беларусью.

Пока же с 1 марта все клиенты литовской железнодорожной компании LTG Cargo должны будут представить дополнительную подробную информацию о своих грузах.

Литва предложила полностью запретить ж/д транзит белорусских грузов

Контрабанду находят и в авто. Так, 22 февраля в Литве задержали в литовском пункте пропуска “Шальчининкай” белорусскую фуру Volvo. Оказалось, что там спрятали 60 тысяч пачек сигарет. Их стоимость вместе с налогами оценивается в 224 000 евро.