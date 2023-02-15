Литва закрыла погранпереход на границе с Беларусью

Опубликовано: 15.02.2023 12:41 , Обновлено: 15.02.2023

Литва закрыла пограничный переход «Стасилос» («Бенякони») на границе с Беларусью. Информацию об этом подтвердили в литовской таможне 15 февраля.

[info_b]«Стасилос-Бенякони» — грузовой железнодорожный пункт пропуска.[/info_b]

Движение грузовых поездов из Беларуси в Литву будет приостановлено с 16 февраля. На таможне объяснили это «большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».

Там рассказали, что на станции «Стасилос» нет рентгеновской системы досмотра. Ее планируют установить только к концу 2024 года.

Теперь движение поездов будет возможно только через пункт пропуска «Кяна», где такая система есть.

На литовской таможне сообщили, что в последние годы объем контрабанды, в первую очередь сигарет, из Беларуси через «Стасилос» «значительно» вырос. Например, по их данным, в 2022 году на этот пункт пропуска пришлось 87% сигарет, перехваченных на железной дороге.