Литва закрыла погранпереход на границе с Беларусью
Литва закрыла пограничный переход «Стасилос» («Бенякони») на границе с Беларусью. Информацию об этом подтвердили в литовской таможне 15 февраля.
[info_b]«Стасилос-Бенякони» — грузовой железнодорожный пункт пропуска.[/info_b]
Движение грузовых поездов из Беларуси в Литву будет приостановлено с 16 февраля. На таможне объяснили это «большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».
Там рассказали, что на станции «Стасилос» нет рентгеновской системы досмотра. Ее планируют установить только к концу 2024 года.
Теперь движение поездов будет возможно только через пункт пропуска «Кяна», где такая система есть.
На литовской таможне сообщили, что в последние годы объем контрабанды, в первую очередь сигарет, из Беларуси через «Стасилос» «значительно» вырос. Например, по их данным, в 2022 году на этот пункт пропуска пришлось 87% сигарет, перехваченных на железной дороге.