Литва разместила более 400 военных вблизи границы с Беларусью

Опубликовано: 06.11.2024 21:22 , Обновлено: 06.11.2024

Министерство обороны Литвы объявило о начале международных командно-штабных учений "Сильная воля-2024", которые запланированы на 6-20 ноября. В оборонном ведомстве сообщили, что мероприятия пройдут в "заранее определённых" военных и гражданских районах Каунаса и юго-восточной Литвы, что недалеко от границы с Беларусью.

По словам представителей Минобороны Литвы, основная цель учений заключается в отработке подготовки подчинённых подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействию с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и “координации взаимных действий”.

Планируется, что солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции, используя “военную информационную систему боевого управления и контроля”. В Минобороны добавили, что в “Сильной воле-2024” примут участие более 400 вооружённых военнослужащих. В то же время жителей Литвы предупредили, что в период учений на юго-востоке страны днём и ночью” может наблюдаться более интенсивное движение военной техники и транспортных средств”.

Ранее Telegraf.news писал, что по мнению министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, белорусско-литовские отношения сейчас «переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия». Он призвал официальный Вильнюс «отойти от края пропасти» и «вернуться к конструктивному сотрудничеству», в том числе по линии спецслужб.

Глава МИД Беларуси призвал Литву «отойти от края пропасти» и возобновить контакты на уровне спецслужб

Кроме того, в конце октября КГБ Беларуси предупредил о задействовании военной и специальной техники в Островецком районе Гродненской области, а также об “усиленном контроле” и ограничении дорожного движения в некоторых местах.

КГБ предупредил белорусов об «усиленном контроле» и ограничении движения у границы с Литвой и БелАЭС