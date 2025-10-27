Литва призвала НАТО вместе бороться с воздушными шарами "из Беларуси"

Опубликовано: 27.10.2025 10:49 , Обновлено: 27.10.2025

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что проблема "воздушных шаров из Беларуси" - это не только внутреннее дело самой Литвы, и призвал НАТО решать эту проблему сообща.

Комментируя неоднократные запуски метеозондов, зафиксированные литовскими пограничниками на прошлой неделе на границе с Беларусью, Матулёнис назвал их “не просто контрабандой”, а “гибридной психологической операцией” и признал, что Литва в этой ситуации оказалась в кризисе.

“Должен констатировать, что мы находимся в кризисе. Кризис достаточно серьёзный, и это уже не только вопрос для правительства, это вопрос для всех нас, как объединить усилия и решить эту проблему”, — заявил 27 октября советник в эфире радио LRT.

Матулёнис выразил мнение, что для разрешения сложившейся ситуации литовским властям необходимо предпринять определённые дипломатические действия и обратиться за помощью к союзникам.

“Необходимы решительные действия. Мы очень надеемся, что будут приняты немедленные меры, но также должны быть приняты очень решительные дипломатические меры и определенные правовые меры, которые должны быть одобрены Сеймом как можно скорее”, — заявил Матулёнис, не уточнив, о каких именно дипломатических и правовых мерах идёт речь.

При этом советник Науседы высказался за то, чтобы партнёры Литвы по НАТО оказали стране дополнительную поддержку в разрешении сложившегося кризиса.

“Это не только внутреннее дело Литвы”, - подчеркнул он.

В эфире LRT Матулёнис также раскрыл часть вопросов, которые литовские власти планируют обсудить на заседании Комиссии национальной безопасности, намеченной на сегодня. Среди них - возможные “кинетические средства” принудительного приземления воздушных шаров без создания угрозы для жителей приграничья. Именно этот вопрос советник назвал “самой сложной задачей”, которую предстоит обсудить властям.

Что касается мер противодействия подобным “воздушным атакам”, Матулёнис высказался против полного закрытия границы с Беларусью. По его мнению, это решить проблему не поможет и никакой особой пользы не принесет, но будет иметь экономические последствия для Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Вильнюсский аэропорт неоднократно закрывался из-за использования метеозондов для контрабанды на границе Литвы и Беларуси. Подобные инциденты были зафиксированы вечером во вторник, пятницу, субботу и воскресенье.

Литовские власти всякий раз на это отвечали закрытием пограничных переходов Мядининкай и Шальчининкай. После последнего, воскресного инцидента КПП остались закрыты на неопределённый срок. Вопрос об их открытии планируется решить после заседания правительственной Комиссии по национальной безопасности.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Офисе президента Литвы не исключили, что для контроля ситуации на границе могут не только полностью перекрыть границу с Беларусью на более длительный срок, но и дополнительно ограничить транзит в российский Калининград через свою территорию.

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